Минздрав направил онкологов из трех федеральных центров в новые регионы

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Михаил Мурашко направил в новые регионы России команды врачей трех федеральных центров Минздрава, чтобы организовать на местах оказание помощи пациентам с онкозаболеваниями, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

Это специалисты национальных медицинских исследовательских центров: НМИЦ онкологии имени Блохина, НМИЦ радиологии и ростовского НМИЦ онкологии, уточнил он.

Этим медикам поручено оценить состояние онкологических служб Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и подготовить предложения по их развитию и интеграции в онкологическую службу России, а также по совершенствованию организации оказания медпомощи пациентам со злокачественными новообразованиями.

Кроме того, хирурги и рентгенологи будут там участвовать в консилиумах по сложным клиническим случаям, проводить операции, а при необходимости - отбирать пациентов на лечение в федеральных центрах, отметил Кузнецов.

"Уже сегодня ведущие федеральные специалисты активно взаимодействуют с коллегами из новых регионов, проводят телемедицинские консультации пациентов, которые затем маршрутизируются в профильные региональные и федеральные центры для проведения высокотехнологичного лечения", - добавил он.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с волонтерами в Волгограде пообещал проконтролировать включение вопросов оказания медпомощи при онкологических заболеваниях на новых территориях России в план программы развития новых регионов. Мурашко обещал, что программа будет подготовлена к 1 апреля.