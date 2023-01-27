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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

На спецверсию SSJ100 установят дополнительные топливные баки

На спецверсию SSJ100 установят дополнительные топливные баки
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Росавиация выдала одобрение главного изменения типовой конструкции самолета Superjet 100, заключающегося в установке дополнительной топливной системы, сообщается на сайте ведомства.

"Данное изменение направлено на расширение диапазона эксплуатационных характеристик самолета, а именно увеличение дальности полета, что, в свою очередь, расширяет географию полетов", - говорится в сообщении.

Речь идет об установке дополнительных топливных баков в спецверсии Superjet 100, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Корпорация "Иркут" (производитель "Суперджетов").

"С такой опцией самолет сможет выполнять полеты на дальность свыше 7 тысяч километров", - отметил представитель компании.

Superjet 100 в спецверсии используются для деловых перевозок (модификация Sukhoi Business Jet), санитарной эвакуации (так называемый летающий госпиталь) и других задач, предполагающих перевозку небольшого количества пассажиров и багажа. Покупателями таких самолетов в разное время назывались специальный летный отряд "Россия" (перевозит высших должностных лиц), МЧС, военно-воздушные силы Таиланда, госструктуры Казахстана, оператор VIP-авиации "Русджет".

Первые построенные спецверсии Superjet 100 (сертифицированы в 2014 году) могли преодолевать расстояние около 4,5 тыс. км. Позднее благодаря установке четырех дополнительных топливных баков дальность полетов выросла до 6 тыс. км. В 2018 году вице-президент "Гражданских самолетов Сухого" (компания-предшественник "Иркута") Евгений Андрачников анонсировал выход версии лайнера с восемью баками с дальностью полета 7,2 тыс. км. Он называл эту версию востребованной, поскольку она сможет совершать беспосадочные рейсы между Москвой и Дальним Востоком.

"Вы видите, какая, извините за вульгаризм, движуха во Владивостоке на форуме, поэтому это становится все более и более востребованным направлением. 7,2 тыс. км - ровно то, что позволит нам решить эту задачу", - заявлял Андрачников журналистам.

Росавиация Superjet 100 SSJ100
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