Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Авиакомпания "Якутия" восстановила один из двух разукомплектованных SSJ100

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Якутия" восстановила и провела тестовый полет самолета SSJ100, который ранее находился в разукомплектованном состоянии, сообщили журналистам в "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК).

ЭкономикаАвиакомпания "Якутия" объяснила проблемы с техобслуживанием SSJ100Авиакомпания "Якутия" объяснила проблемы с техобслуживанием SSJ100Читать подробнее

"Это один из двух бортов, которые ранее были поставлены перевозчику в лизинг ГТЛК и по состоянию на конец 2022 года находились в разукомплектованном состоянии", - отметили в ГТЛК.

У самолета были заменены основные опоры шасси, проведен ремонт двух двигателей SAM-146 и вспомогательной силовой установки. "Поддержание летной годности воздушных судов относится к зоне ответственности арендатора", - уточнили в ГТЛК.

Контрольно-испытательный полет SSJ100 состоялся 15 февраля. АК "Якутия" подала документы на выписку сертификата летной годности и на включение самолета в сертификат эксплуатанта.

Ожидается, что воздушное судно в ближайшее время будет задействовано на регулярных рейсах авиакомпании на дальневосточных маршрутах.

Всего в парке "Якутии" четыре SSJ100, все они поставлены ГТЛК. Ранее в лизинговой компании заявляли, что два авиасудна "находятся в неисправном состоянии и разукомплектованы". При этом задолженность перевозчика по аренде лайнеров достигла 1,6 млрд рублей, а текущие платежи осуществлялись частично. Договоры аренды самолетов, находящихся не в состоянии летной годности, планировались к расторжению.

В ноябре 2022 года гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих по итогам встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым и руководством авиакомпании сказал журналистам, что часть долга авиакомпании "Якутия" перед ГТЛК за аренду самолетов SSJ100 будет погашена за счет бюджетных средств республики.

"Якутия" находится "не в лучшем состоянии", но она "вышла из резкого финансового пике", заявлял осенью того же года Николаев. Вместе с тем, признавал он, требующих решения вопросов остается много, среди них - восстановление SSJ100, уплата лизинговых платежей за них, переоснащение, поддержание летной годности иностранных судов.

2021 год "Якутия" закончила с чистым убытком по РСБУ в 610 млн рублей при выручке в 10,9 млрд рублей, 2020 год - с убытком 2,8 млрд рублей и выручкой 7,4 млрд рублей. В доковидном 2019 году компания получила 140 млн рублей чистой прибыли при выручке в 11,6 млрд рублей.

"Якутия" (подконтрольна правительству республики) базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково". По данным Росавиации на конец сентября 2022 года, в сертификате эксплуатанта компании числились 10 самолетов: два SSJ100, по четыре Boeing-737 и Bombardier DHC-8.

Якутия ГТЛК SSJ100 Евгений Дитрих
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

FT сообщила о планах Джама Наджафи купить "Тоттенхэм" за $3,75 млрд

Евро поднялся выше 80 рублей первые с 25 апреля 2022 года

Евро поднялся выше 80 рублей первые с 25 апреля 2022 года

Отправка первой партии нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" задерживается

Отправка первой партии нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" задерживается

Индекс МосБиржи опускался ниже 2200 пунктов на внешнем негативе

Индекс МосБиржи опускался ниже 2200 пунктов на внешнем негативе

Чистая прибыль "Победы" в 2022 г. подскочила в 3,4 раза, прочие доходы - почти в 8 раз

Доля иностранного участия в совокупном уставном капитале банков РФ снизилась до 8,97%

В Банке России создан департамент организации международных расчетов

Банк России разрешил Freedom Holding продать российские активы менеджменту

Банк России разрешил Freedom Holding продать российские активы менеджменту
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });