Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Дело возбуждено за хищение средств РЖД в проекте Северного широтного хода

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту хищения средств "Российских железных дорог" в рамках проекта строительства железнодорожной магистрали "Северный широтный ход" (СШХ), сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки исполнения бюджетного законодательства выявлены хищения при проектировании реконструкции станций Ягельная и Пангоды в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Подрядчиком в ОАО "РЖД" представлен отчет, содержащий завышенные данные о выполненных работах по бурению скважин не менее чем на 1100 погонных метров. В результате ОАО "РЖД" приняты и оплачены фактически невыполненные работы на сумму 10,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что СШХ позволит организовать прямое сообщение между Северной и Свердловской железными дорогами по маршруту "Обская - Салехард - Надым - Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево" в ЯНАО. Его общая протяженность составит около 700 км.

В ноябре 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал журналистам, что строительство СШХ возобновится после завершения работ на Восточном полигоне, а пока проект приостановлен. Вместе с тем, как уточняли "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора ЯНАО, перенос сроков строительства СШХ объясним, но его реализация не останавливается, проектирование идет по графику.

РЖД Северный широтный ход СШХ ЯНАО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РКН заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за фейки о российской армии

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о массированном ракетном ударе по объектам энергетики Украины

Вертолет Ми-8 зацепил лопастями землю при посадке во "Внуково"

На спецверсию SSJ100 установят дополнительные топливные баки

На спецверсию SSJ100 установят дополнительные топливные баки

Новые субъекты РФ официально перейдут на московское время

Суд в Москве приговорил экс-схиигумена Сергия к семи годам колонии

Суд в Москве приговорил экс-схиигумена Сергия к семи годам колонии

Сайты ЦРУ и ФБР заблокированы в России

Сайты ЦРУ и ФБР заблокированы в России

Источник сообщил об обысках в здании ФТС в Москве

В "Росэнергоатоме" опровергли заявления МАГАТЭ о взрывах у ЗАЭС

Фильмы о Гарри Поттере станут недоступны в онлайн-кинотеатрах России с 1 февраля

Фильмы о Гарри Поттере станут недоступны в онлайн-кинотеатрах России с 1 февраля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });