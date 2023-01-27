Дело возбуждено за хищение средств РЖД в проекте Северного широтного хода

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту хищения средств "Российских железных дорог" в рамках проекта строительства железнодорожной магистрали "Северный широтный ход" (СШХ), сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки исполнения бюджетного законодательства выявлены хищения при проектировании реконструкции станций Ягельная и Пангоды в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Подрядчиком в ОАО "РЖД" представлен отчет, содержащий завышенные данные о выполненных работах по бурению скважин не менее чем на 1100 погонных метров. В результате ОАО "РЖД" приняты и оплачены фактически невыполненные работы на сумму 10,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что СШХ позволит организовать прямое сообщение между Северной и Свердловской железными дорогами по маршруту "Обская - Салехард - Надым - Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево" в ЯНАО. Его общая протяженность составит около 700 км.

В ноябре 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал журналистам, что строительство СШХ возобновится после завершения работ на Восточном полигоне, а пока проект приостановлен. Вместе с тем, как уточняли "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора ЯНАО, перенос сроков строительства СШХ объясним, но его реализация не останавливается, проектирование идет по графику.