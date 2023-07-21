Минтранс предложил РЖД строить свою часть СШХ после 2025 года за свой счет

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Министерство транспорта предлагает ОАО "РЖД" вернуться к строительству своей части Северного широтного хода (СШХ) после 2025 года за счет собственных средств, заявил замглавы Минтранса Дмитрий Баканов на заседании президиума совета законодателей в Госдуме.

"С учетом дефицитного характера инвестиционной программы РЖД и необходимости финансирования масштабных инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках исполнения поручений президента, например, развития Восточного полигона железных дорог и железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна, предлагается рассмотреть финансирование Северного широтного хода за счет средств РЖД после 2025 года", - сказал замминистра.

По его словам, сейчас Росжелдор совместно с заинтересованными сторонами занимается согласованием актуализированных финансовых параметров этого проекта и дальнейшим внесением изменений в концессионное соглашение.

Баканов напомнил, что в 2022 году была актуализирована грузовая база проекта создания СШХ. Вместе с тем, по решению первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, сроки финансирования СШХ за счет средств ФНБ, в том числе содержания железнодорожной части мостового перехода через реку Обь в районе Салехарда, были перенесены в связи с необходимостью дополнительной проработки и пересмотра параметров проекта.

В июле замглавы РЖД по строительному комплексу Андрей Макаров сообщил журналистам, что компания готова приступить к строительству своей части СШХ, но есть вопросы с финансированием.

"Мы как строители готовы были еще в прошлом году начинать (строительство СШХ - ИФ). У нас есть I и II этапы проекта - мост через Обь. Мы прошли Главгосэкспертизу в прошлом году (дочернее РЖД ООО "СШХ" - ИФ) и в принципе, по прошлому году мы готовы были организовывать конкурсные процедуры, отбирать подрядчика и приступать к строительству. Опять же, там вопрос финансирования", - говорил он.

В конце 2022 года правительство приостановило строительство СШХ в пользу развития восточного направления.

Вместе с тем, работу над СШХ окончательно не остановили. Участникам проекта - структурам РЖД и "Газпрома" - было поручено продолжать проектирование участков и получать заключения Главгосэкспертизы.

СШХ - проект создания в арктической зоне железнодорожного коридора, который сможет пропускать 23,9 млн тонн грузов в год. Для этого должна быть развита инфраструктура Северной и Свердловской железных дорог и построена смычка между ними длиной 700 км от Салехарда до Надыма с мостом через Обь. Как ранее писал "Коммерсантъ", общая стоимость проекта - 292,3 млрд рублей. В трехлетней инвестпрограмме РЖД на СШХ было предусмотрено 45,5 млрд руб., в том числе 13,5 млрд рублей из ФНБ и 24 млрд рублей средств ЯНАО. Часть проекта должна реализовываться по концессии. Как ранее сообщал глава РЖД Олег Белозеров, концессионная компания (ООО "СШХ") закреплена за РЖД, но они готовы продать контроль. Он выражал надежду, что пакет купят банковские структуры.