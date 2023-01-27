Перевозка грузов в Калининград по морю будет идти по укрупненным тарифам

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Схемы субсидирования тарифов и формирования тарифных ставок на перевозки грузов по морю в/из Калининградской области будут изменены. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов в своем телеграм-канале.

"На совещании в Минэкономразвития России согласовали с коллегами из Минтранса и Минфина России подходы по изменениям в постановление о субсидировании паромных перевозок в и из Калининградской области: применение укрупненных тарифных ставок по типам грузов; авансирование перевозчика (оператора линии)", - пояснил Алиханов.

По его словам, к 1 февраля доработка проекта изменений в постановление должна быть завершена.

"Это позволит сократить трудозатраты на расчеты индивидуальных тарифов и повысит привлекательность системы субсидирования для всех операторов, работающих на паромных линиях", - заключил губернатор.

Ранее Алиханов отмечал, что в настоящее время при морских перевозках разные типы грузов надо считать по-разному. При этом некоторые грузы перетариваются по несколько раз. Процедура получается сложной и включает в себя большое количество контрагентов. В свою очередь получение субсидий сопряжено с подготовкой большого количества документов, а этой бумажной работой хотят заниматься не все компании.

В этой связи "мы готовим вместе с коллегами из "Росморпорта" предложения для Минтранса, в которых будем уходить в сторону унификации тарифов под условную тонну перевозки груза", отмечал глава региона.

Алиханов выразил убеждение, что процедуры удастся упростить, и средства, выделяемые на субсидии, будут осваиваться в полном объеме. Это, в свою очередь, позволит избежать повышения цен для конечного потребителя товаров.

В 2023 году Росморречфлоту предоставляется из федерального бюджета на цели субсидирования перевозок в Калининград 3,8 млрд рублей, которые будут доступны российским перевозчикам для возмещения расходов в условиях внешнего санкционного воздействия.

На начало января морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 12 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня 2022 года ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. С 22 июля Литва сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными оговорками и квотами на объемы различных грузов. Однако эти квоты, рассчитанные на год, постепенно выбираются. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.