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Число паромов на линии Усть-Луга – Балтийск до середины февраля уменьшилось до трех

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Количество железнодорожных паромов, работающих на морской грузовой линии Усть-Луга - Балтийск, временно сократилось с четырех до трех. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Оборонлогистика" (оператор линии).

"Некоторое время назад на непродолжительный ремонт был поставлен паром "Балтийск". Судно постройки 1984 года нуждается в постоянных технических обследованиях и обслуживании на судоремонтных заводах. На сегодня на линии продолжают выполнять рейсы железнодорожные паромы "Амбал", "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский", - уточнили в пресс-службе.

Однако ситуация с доставкой грузов в Калининградскую область в связи с ремонтом парома не обострится. В середине февраля "Балтийск" планируется вернуть на маршрут. Даты его рейсов уже есть в расписании линии, заключили в пресс-службе.

Как сообщалось, значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня 2022 года ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. С 22 июля Литва сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными оговорками и квотами на объемы различных грузов. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На конец января морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 13 сухогрузов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

Калининградская область Оборонлогистика
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