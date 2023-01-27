Должность врача-стажера появится в системе здравоохранения РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил министерству здравоохранения до 15 июля ввести должность врача-стажера, позволяющую ординаторам со второго года обучения работать по специальности, сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих введение в медицинских организациях, прежде всего первичного звена здравоохранения, должности врача-стажера, позволяющей ординаторам начиная со второго года обучения в клинической ординатуре работать по получаемой специальности", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Указано, что срок реализации поручения – до 15 июля текущего года; ответственный за его исполнение – глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам состоялось 15 декабря прошлого года.