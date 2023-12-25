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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Регионам выделят субсидии на закупку передвижных медицинских комплексов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российские регионы с 2024 года смогут закупать передвижные медицинские комплексы на субсидии по программе развития первичного звена здравоохранения в сельской местности, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Принято решение расширить возможности программы развития первичного звена здравоохранения в сельской местности, поселках городского типа и малых городах страны, - сообщает сайт правительства. - С 2024 года в рамках этой программы регионы смогут закупать передвижные медицинские комплексы для оказания медицинской помощи и проведения профилактических осмотров, что особенно важно для жителей удаленных и труднодоступных территорий".

В рамках этой программы регионы по-прежнему будут получать финансирование на капитальный ремонт медицинских учреждений, приобретение для них оборудования и автомобилей, закупку и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для размещения врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

В федеральном бюджете на 2024 год на развитие первичного звена здравоохранения предусмотрено 80 млрд рублей. Субсидию могут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения. Объем финансирования будет рассчитываться по специальной формуле с учетом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей.

Михаил Мишустин Правительство
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