Путин поручил представить дополнительные меры по повышению рождаемости

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать и представить комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми до 10 февраля 2023 года.

"Разработать и представить комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, предусмотрев оценку результативности этих мер, источники и объем дополнительного финансирования. Срок - 10 февраля 2023 г", - говорится в сообщении.

Соответствующее поручение главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2022 года, опубликовано в пятницу на сайте Кремля. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.