Песков признал тяжелую демографическую ситуацию в России

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Кремле признают отсутствие успеха в демографической политике, предпринимаемые меры пока не дали нужных результатов, но правительство продолжает работать над улучшением ситуации.

"Да, действительно демография - это то, где у нас пока не получается, это действительно так. И действительно по абсолютно известным и понятным причинам мы сейчас находимся в очень тяжелом положении с точки зрения демографии. Применяется целый ряд мер для того, чтобы увеличить рождаемость и сподвигнуть наше население на то, чтобы увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Он отметил, что это одна из главных проблем, с которыми сейчас приходится сталкиваться.

"Но тема исправления ситуации в области демографии одна из приоритетных для правительства, эта работа ведется постоянно. Какой-то панацеи, особенной "таблетки" здесь, к сожалению, нет, это работа, рассчитанная на длительное время, напряженная, она будет продолжаться. Быстрого, сиюминутного результата, к сожалению, мы с вами здесь достигнуть не сможем", - сказал Песков.