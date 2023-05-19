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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Песков признал тяжелую демографическую ситуацию в России

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Кремле признают отсутствие успеха в демографической политике, предпринимаемые меры пока не дали нужных результатов, но правительство продолжает работать над улучшением ситуации.

"Да, действительно демография - это то, где у нас пока не получается, это действительно так. И действительно по абсолютно известным и понятным причинам мы сейчас находимся в очень тяжелом положении с точки зрения демографии. Применяется целый ряд мер для того, чтобы увеличить рождаемость и сподвигнуть наше население на то, чтобы увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Он отметил, что это одна из главных проблем, с которыми сейчас приходится сталкиваться.

"Но тема исправления ситуации в области демографии одна из приоритетных для правительства, эта работа ведется постоянно. Какой-то панацеи, особенной "таблетки" здесь, к сожалению, нет, это работа, рассчитанная на длительное время, напряженная, она будет продолжаться. Быстрого, сиюминутного результата, к сожалению, мы с вами здесь достигнуть не сможем", - сказал Песков.

Дмитрий Песков правительство
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