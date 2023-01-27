Список иноагентов пополнил лидер панк-группы Little Big Илья Прусикин

Илья Прусикин во время выступления Little Big на фестивале Ural Music Night Фото: Вова Жабриков/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом музыканта и основателя панк-группы Little Big Илью Прусикина, уехавшего из России, и еще четверых журналистов и общественников.

Реестр иноагентов на сайте Минюста обновился вечером в пятницу.

В него включены Прусикин, журналист Фидель Агумава, правозащитник Кафис Рашапов, поэтесса Дарья Серенко и официальный представитель Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни Омбадыков.

Прусикин уехал из РФ вскоре после начала специальной военной операции в Украине.