Список иноагентов пополнил лидер панк-группы Little Big Илья Прусикин
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом музыканта и основателя панк-группы Little Big Илью Прусикина, уехавшего из России, и еще четверых журналистов и общественников.
Реестр иноагентов на сайте Минюста обновился вечером в пятницу.
В него включены Прусикин, журналист Фидель Агумава, правозащитник Кафис Рашапов, поэтесса Дарья Серенко и официальный представитель Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни Омбадыков.
Прусикин уехал из РФ вскоре после начала специальной военной операции в Украине.