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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Список иноагентов пополнил лидер панк-группы Little Big Илья Прусикин

Список иноагентов пополнил лидер панк-группы Little Big Илья Прусикин
Илья Прусикин во время выступления Little Big на фестивале Ural Music Night
Фото: Вова Жабриков/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом музыканта и основателя панк-группы Little Big Илью Прусикина, уехавшего из России, и еще четверых журналистов и общественников.

Реестр иноагентов на сайте Минюста обновился вечером в пятницу.

В него включены Прусикин, журналист Фидель Агумава, правозащитник Кафис Рашапов, поэтесса Дарья Серенко и официальный представитель Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни Омбадыков.

Прусикин уехал из РФ вскоре после начала специальной военной операции в Украине.

Минюст Илья Прусикин Фидель Агумава Кафис Рашапов Дарья Серенко Эрдни Омбадыков
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