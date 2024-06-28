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"Яндекс.Музыка" по требованию РКН заблокировала страницы двух украинских исполнителей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сервис "Яндекс. Музыка" ограничил доступ в РФ к страницам двух украинских исполнителей после требования Роскомнадзора (РКН), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор потребовал от российской платформы "Яндекс.Музыка" ограничить доступ к страницам двух украинских исполнителей, финансирующих ВСУ. В их песнях выявлен противоправный контент, в том числе по линии дискредитации ВС РФ. В настоящий момент доступ к страницам ограничен", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что РКН проводит постоянный мониторинг аудиовизуального контента в интернете.

"За 2023-24 гг. ведомство проанализировало 15 443 аудиовизуальных произведения, в которых выявило 2 316 нарушений. По ним приняты меры реагирования, предусмотренные законодательством РФ", - сообщили в пресс-службе.

Роскомнадзор Яндекс.Музыка
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