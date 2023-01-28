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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Минобороны РФ сообщило о занятии более выгодных рубежей на донецком направлении

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российские войска в ходе успешных наступательных действий на донецком направлении за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции", - сказал он.

По его словам, за сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, установка РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Пион", гаубица "Гиацинт-Б", две гаубицы "Мста-Б", артиллерийская система М-777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

"На купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М-777 производства США", - сообщил Конашенков.

На красно-лиманском направлении, сказал он, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вишневое Харьковской области, Ямполовка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества".

Потери противника за сутки на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М-777 производства США, сообщил представитель Минобороны РФ.

"На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Новоселка, Новомайорское Донецкой народной республики и Луговское Запорожской области. В районах населенных пунктов Водяное Донецкой народной республики (ДНР) и Никольское Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что "общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица "Гвоздика".

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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