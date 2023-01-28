Минобороны РФ сообщило о сбитом в ДНР украинском истребителе МиГ-29

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29 над территорией ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, также за сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбито девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях.

Как сказал Конашенков, "кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах города Донецк и населенного пункта Валерьяновка (ДНР)".

Он заявил, что за прошедшие сутки российской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 86 подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах.

Всего с начала проведения военной операции на Украине уничтожен 381 самолет, 204 вертолета, 2 976 дронов, 402 зенитных ракетных комплекса, а также 7 656 танков и других боевых бронемашин, добавил представитель Минобороны РФ.