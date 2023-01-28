Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ снарядами HIMARS по больнице в ЛНР

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что украинские военные намеренно нанесли удар снарядами HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре в Луганской народной республике, где лечили военнослужащих и местное население.

"28 января в населенном пункте Новоайдар (ЛНР) около 7:30 украинскими вооруженными силами был нанесен намеренный удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по зданию районной больницы", - сообщили в субботу в ведомстве.

Отмечается, что в больнице Новоайдара гражданскими и военными медиками на протяжении нескольких месяцев оказывалась медицинская помощь местному населению и военнослужащим.

"В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что в настоящее время всем пострадавшим в результате ракетного удара оказывается квалифицированная медицинская помощь.

"Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима, - заявили в Минобороны РФ. - Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность".