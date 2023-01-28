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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:42

ВСУ обстреляли больничный городок в Новой Каховке

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Здание детского отделения и женской консультации в больничном городке Новой Каховки пострадали в субботу в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

"В 14:50 по Москве ВСУ выпустили по городу Новая Каховка 17 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела пострадали здания детского отделения и отделение женской консультации, находящиеся на территории "соколовского" больничного городка", - рассказал представитель экстренных служб.

Информация о жертвах и пострадавших в результате обстрела уточняется.

Ранее в субботу Минобороны РФ заявило, что украинские военные намеренно нанесли удар снарядами HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, где лечили военнослужащих и местное население.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Новая Каховка Херсонская область
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