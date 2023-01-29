Число погибших при обстреле моста в Запорожской области увеличилось до четырех

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Число жертв украинского ракетного удара по мосту через реку в Мелитопольском районе Запорожской области увеличилось до четырех, сообщил в воскресенье врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"По предварительным данным, в результате обстрела четыре человека из бригады железнодорожников погибли, пятеро получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о двух погибших и семи раненых.

ВСУ в воскресенье нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по железнодорожному мосту через реку Молочную в селе Светлодолинское Мелитопольского района, который соединяет Мелитополь и Токмак. В это время там велись ремонтные работы.

Светлодолинское находится севернее Мелитополя на расстоянии около 35 км.