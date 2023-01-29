Мост в Запорожской области попал под ракетный обстрел ВСУ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли в воскресенье ракетный удар по автомобильному мосту через реку в Мелитопольском районе Запорожской области, есть погибшие и раненые, сообщил председатель регионального общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по автомобильному мосту через реку Молочную в поселке Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области. Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ", - написал он в своем телеграм-канале.

Рогов уточнил, что в результате обстрела есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Светлодолинское находится севернее Мелитополя.

Местные власти и силовые структуры пока официально не подтвердили информацию об обстреле.