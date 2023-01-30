Суд признал банкротом СП "ТАИФа" и Bio-on по созданию производства биопластика

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Татарстана признал банкротом совместное предприятие группы "ТАИФ" и итальянской Bio-on - АО "2Био", основанное в 2018 году для создания в Татарстане производства биопластика по лицензии итальянской компании, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в резолютивной части решения суда, вынесенного 27 января.

Заявление о самобанкротстве "2Био" подало в Арбитражный суд Татарстана в июне 2022 года, указав размер задолженности 133,8 млн рублей. В ноябре 2022 года заявление о включении в реестр кредиторов "2Био" требований на ту же сумму подало ПАО "Казаньоргсинтез", которое выступает кредитором СП.

В пояснениях к финотчетности "2Био" за 2022 год говорится, что в 2021 году СП узнало о проведении итальянским судом процедуры банкротства в отношении Bio-On, но временные управляющие Bio-On заверили "2Био" в продолжении деятельности.

В 2022 году у "2Био" "укрепилось понимание", что смены собственника Bio-On не произойдет и работа с ним не возобновится. Аванс за лицензию Bio-On возвращать отказалась по причине своего банкротства, при этом у "2Био" нет средств на ведение судебных тяжб с Bio-On и его руководством по истребованию убытков, отмечается в пояснениях к финотчетности. В 2021-2022 годах "2Био" не вело хозяйственной деятельности и не может погасить задолженность перед ПАО "Казаньоргсинтез", которое является стороной агентского договора, за исполненные платежи в адрес лицензиара, говорится в документе.

"ТАИФ" в октябре 2018 года заключила соглашение о создании производства биопластика, а также лицензионное соглашение с Bio-on. Предполагалось, что завод в ОЭЗ "Алабуга" будет выпускать 10 тысяч тонн ПГА (полигидроксиалканоатов, перспективных полностью разрушаемых полимеров) в год на основе побочного продукта производства сахара из сахарной свеклы. В декабре 2018 года АО "ТАИФ" и компания Investire Italia s.r.l. (Милан, представляла в проекте компанию Bio-on) создали совместное предприятие АО "2Био" для реализации проекта.

В декабре 2019 года Bio-on сообщила, что суд Болоньи вынес решение о банкротстве компании, в то же время разрешив ей временно продолжить хозяйственную деятельность, "чтобы сохранить непрерывность бизнеса с целью избежать распада производственной организации".

В ожидании решения итальянских властей по ситуации с Bio-on "ТАИФ" стал параллельно изучать другие технологии производства биополимеров. В апреле 2021 года "Казаньоргсинтез" (тогда входил в "ТАИФ", в октябре 2021 года куплен "СИБУРом") сообщил о заключении с компаниями NextChem и MET Development, входящими в итальянскую Maire Tecnimont Group, меморандума о взаимопонимании при совместной разработке проекта завода биополимеров в Татарстане.

В мае 2022 года в отчете Maire Tecnimont SpA было указано, что компания прекратила заключение новых контрактов в России. В отчете компания отмечала, что финансовое положение российских проектов остается в значительной степени сбалансированным и существенных изменений в этой ситуации не ожидается даже после полной приостановки работы в стране.