Правительство РФ упростило получение льготной ипотеки сотрудниками IT-компаний

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ упростило правила получения сотрудниками IT-компаний льготной ипотеки: смягчаются условия оформления и требования к зарплате; при этом ставка останется прежней - до 5% годовых, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Совместно с Минцифры была проведена работа по упрощению правил оформления IT-ипотеки. Теперь получить ее могут сотрудники всех аккредитованных IT-компаний. Таких организаций в стране около 20 тысяч. Их перечень размещен на портале Госуслуг", - сказал Чернышенко в ходе оперативного совещания у председателя правительства Михаила Мишустина в понедельник.

Он уточнил, что ранее под требования подходили порядка 12 тысяч компаний, так как они должны были получать еще налоговые льготы.

Кроме того, для работников отрасли становятся проще условия оформления кредита и смягчаются требования к зарплате. Для Москвы остается прежний минимальный уровень заработный платы - 150 тысяч рублей (до вычета НДФЛ), в городах-миллионниках - 120 тысяч рублей, в остальных регионах - от 70 тысяч рублей.

По новым правилам получения IT-ипотеки ежемесячный доход будет определяться исходя из места работы, указанного в трудовом договоре. Это может быть как головной офис компании, так и региональный филиал. Раньше размер зарплаты заявителя на жилищный кредит должен был соответствовать тому городу, где находится головной офис.

Работать в аккредитованной IT-компании после оформления кредита нужно будет минимум 5 лет. Предыдущие правила предполагали такое трудоустройство на весь срок ипотеки. При этом если сотрудник уволится, льготная ставка сохранится в течение шести месяцев, а не трёх, как ранее.

Чернышенко уточнил, что в этом году предельная ставка IT-ипотеки остается неизменной - до 5% годовых. За счет банковских и региональных программ она может быть дополнительно снижена. В прошлом году средняя ставка составила 4,04%.

Вице-премьер отметил, что с учетом послаблений в правилах получения IT-ипотеки прогнозируется рост заявок. В 2023 году из федерального бюджета для возмещения части процентной ставки по кредитам выделяется 6,5 млрд рублей. В планах поддержать не менее 24 тыс. IT-специалистов.

В 2024 году из бюджета на обслуживание кредитов планируется направить 8 млрд рублей. Будут поддержаны 20 тысяч заявок, сообщил Чернышенко.

"По итогам трех лет реализации программы 50 тысяч IT-специалистов смогут улучшить свои жилищные условия. Общий объем выданных кредитов составит порядка 240 млрд рублей", - добавил вице-премьер.

По его словам, с момента выхода в 2022 году указа президента и постановления правительства было одобрено почти 17 тысяч заявок и уже выдано почти 6 тысяч жилищных кредитов. Общая сумма предоставленных кредитов составила более 54 млрд рублей.