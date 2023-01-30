Сбербанк присоединяется к новым условиям IT-ипотеки

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сбербанк присоединяется к предоставлению IT-ипотеки по новым условиям, сообщила пресс-служба банка.

"Сбер улучшит условия льготной государственной программы "Ипотека для IT" в соответствии с решением правительства РФ", - говорится в сообщении.

Первый зампред правления Сбера Кирилл Царёв добавил, что с мая 2022 года банк выдал 2,6 тыс. таких кредитов на общую сумму 20,8 млрд рублей.

Напомним, ранее правительство РФ расширило возможности получения IT-ипотеки. Теперь получить ее могут сотрудники всех аккредитованных IT-компаний, таких организаций в стране насчитывается около 20 тысяч.

Кроме того, понижен уровень обязательного дохода айтишников, желающих оформить ипотеку: для Москвы он теперь составляет 150 тыс. рублей до вычета НДФЛ, в городах-миллионниках - 120 тыс. рублей, в остальных регионах - от 70 тыс. рублей. Работать в аккредитованной компании заемщики теперь могут минимум пять лет, ранее правила предполагали трудоустройство на весь срок ипотеки. Льготные кредиты смогут взять айтишники в возрасте от 18 до 50 лет, а не от 22 до 44 лет, как это было ранее.

В свою очередь в пресс-службе Минцифры сообщили, что выдача кредитов начнется 7 февраля, после вступления новых правил в силу. Заявки по обновленным условиям уже принимаются.

По льготной ипотечной программе для IT-специалистов можно взять субсидированный кредит по ставке до 5% суммой до 18 млн рублей. Льготная ипотека предусмотрена в рамках третьего пакета мер IT-отрасли, программа действует с мая 2022 года.