Похолодание придет на европейскую территории России в конце недели

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Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Теплая погода прогнозируется на европейской части России на этой неделе, температура воздуха будет на 5-6 градусов выше нормы будет в Санкт-Петербурге и в Москве, но в конце недели наступит похолодание, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории страны погода очень теплая, связана она с тем, что антициклон, который находится на севере Скандинавии, затем мигрирует на Кольский полуостров. А к середине недели эта циклоническая деятельность приведет к тому, что на европейскую территорию распространятся тёплые воздушные массы и аномалия температуры будет плюс 5-6 градусов выше нормы. Такая температура будет в Санкт-Петербурге и в Москве", - сказал Вильфанд.

Кроме того, по всей территории европейской части страны прогнозируются небольшие осадки. Однако даже небольшие осадки при теплой погоде приведут к гололедице.

В Москве, как уточнил Вильфанд, на этой неделе будет "умеренно-спокойная погода, только сегодня и завтра усиление ветра - до 17-18м/с". Из-за того, что в Москве прогнозируется снег, то в отдельных районах города будет метель во второй половине дня. Завтра температура воздуха в Москве будет минус 1 - плюс 1, по области до минус 3 градусов, в последующем минус 3 - минус 1.

Однако пришедший циклон принесет непогоду в Северо-Западный федеральный округ, в котором будут "все негативная последствия, которые связаны с потеплением". Так, в Вологодской области сегодня и завтра будет сильный снег, мокрый снег, гололед, метель и ветер до 17 м/с. В Ленинградской и Новгородской областях также будет сильный снег, мокрый снег и налипание мокрого снега, ветер до 18 м/с. Аналогичная погода прогнозируется и в Карелии.

"Понижение температуры прогнозируете только в самом конце недели. В субботу температура уже будет понижаться ночью до минус 8 - минус 3 градусов, днем тоже до 3-4 ниже ноля. Это уже приближение к норме. В воскресенье уже с большой вероятностью она приблизится к своим обычным значениям - ночные температуры будут минус 10 - минус 5, дневные от минус 5 до минус 3", - добавил Вильфанд.