"АвтоВАЗ" скоро решит проблему дефицита лакокрасочных материалов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" планирует в ближайшее время решить вопрос с дефицитом лакокрасочных материалов (ЛКМ), сообщили "Интерфаксу" на предприятии.

"В настоящее время наблюдается небольшой дефицит отдельных оттенков ЛКМ. Разрешить ситуацию планируется в ближайшее время при поддержке профильного министерства", - сказал представитель компании.

Ранее в телеграм-каналах и СМИ появилась информация о нехватке лакокрасочных материалов на предприятии. Сообщалось, что машины Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах.

Производственный план тольяттинского автопроизводителя на 2023 год составляет 401,6 тысячи автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Lada за 11 месяцев 2022 года упали на 48,7%, до 164 636 штук. Доля бренда на фоне ухода иностранцев выросла до 30% рынка (+7,1 п.п.)

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из России являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".