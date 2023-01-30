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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Что произошло за день: понедельник, 30 января

ФСБ задержала троих школьников, прошла встреча посла США Линн Трейси с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, новый учебник истории для старших классов готовят к марту

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье троих школьников, повредивших транспортную инфраструктуру на железнодорожном перегоне Курского направления. По данным службы, учащиеся восьмого класса из Чехова получили задание от незнакомых лиц через Telegram.

- В МИД РФ состоялась первая встреча нового посла США Линн Трейси с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым. В министерстве Трейси заявили о контрпродуктивности нынешнего курса Вашингтона в отношении России.

- Песков опроверг заявление Джонсона о том, что Путин в феврале 2022 года угрожал ему ракетным ударом. По словам пресс-секретаря президента РФ, речь шла о том, что в случае вступления Украины в НАТО "любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты".

- РЖД заявили о трудностях с выгрузкой нефтепродуктов в нескольких терминалах на Дальнем Востоке. По данным компании, среднесуточная выгрузка темных нефтепродуктов получателем "Нико-Ойл ДВ" (станция Гайдамак, Владивосток) составляет 4 цистерны при нормативе 24.

- Акционеры ВТБ утвердили допэмиссию на 302 млрд рублей.

- Новый учебник истории для старших классов обещают подготовить к марту. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в учебники включат начало специальной военной операции, вхождение в состав России новых регионов и введение антироссийских санкций.

- В "АвтоВАЗе" заявили о планах в ближайшее время решить проблему дефицита лакокрасочных материалов. Ранее в телеграм-каналах и СМИ появилась информация о том, что машины Lada сейчас можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах.

- Выходные дни по случаю Дня защитника Отечества продлятся с 23 по 26 февраля.

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