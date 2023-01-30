В РКЦ "Прогресс" заявили, что возвращение ракет из Французской Гвианы не обсуждается

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Переговоры с европейскими коллегами о возвращении из Гвианского космического центра законсервированных ракет "Союз-СТ" не ведутся, сообщил "Интерфаксу" глава ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Ничего не ведется, до окончания СВО никаких переговоров на эту тему вестись не может", - сказал Баранов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, пуски подобных ракет с российских космодромов невозможны. "Нет, они специализированы под Гвианскую пусковую площадку", - сказал Баранов.

23 января директор по космическим полетам Европейского космического агентства (ESA) Даниэль Нойеншвандер сообщал, что стартовый комплекс для ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане могут перестроить под европейские ракеты-носители среднего класса, либо создать склады на этом месте.

По его словам, по вопросу ракет "Союз", которые до сих пор находятся на стартовой площадке космодрома Куру, компанией Arianespace ведётся переписка с российскими властями через французское правительство.

24 февраля 2022 года в США и ЕС сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на европейские санкции Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве российских специалистов.