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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Стартовый комплекс для "Союзов" на Куру могут перестроить под европейские ракеты

Также есть предложение построить на его месте склады

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Стартовый комплекс для ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане могут перестроить под европейские ракеты-носители среднего класса, либо построить вместо него склады, сообщил журналистам директор по космическим полетам Европейского космического агентства (ESA) Даниэль Нойеншвандер.

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"Проблема для ESA заключается в том, что как только эти ракеты ("Союз" - ИФ) покинут площадку для запусков ракет "Союз", наземный сегмент "Союза" станет собственностью шести стран-участниц ESA, вопрос будет заключаться в том, будем ли мы заново использовать инфраструктуру. Это дискуссия, которую мы будем вести с членами программы ESA, рассматривая разные варианты: переделать ли ее под площадку для запусков ракет среднего класса или создать склады на месте площадки", - сказал он.

По его словам, Arianespace обсуждает судьбу "Союзов" по переписке с российскими властями через французское правительство.

"С одной стороны есть два с половиной "Союза", которые до сих пор на стартовой площадке космодрома Куру для запусков ракет "Союз" во Французской Гвиане, и давайте не забывать, что, с другой стороны, на Байконуре до сих пор остаются спутники OneWeb, ведутся дискуссии по этому вопросы и идет координация между французским правительством и ESA", - сообщил Нойеншвандер.

24 февраля 2022 года в США и ЕС сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на европейские санкции Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

За 15 лет сотрудничества "Роскомоса" и ESA по космодрому с него было осуществлено 27 пусков ракет-носителей "Союз".

17 марта ESA объявило о невозможности сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars и о поиске возможностей использовать вместо "Союзов" альтернативные ракеты-носители.

Куру Союз Французская Гвиана ESA Роскосмос Даниэль Нойеншвандер OneWeb
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