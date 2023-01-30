Эскизный проект многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" принят госзаказчиком

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Эскизный проект метановой ракеты "Амур-СПГ" с многоразовой первой ступенью принят государственным заказчиком. Об этом сообщил журналистам глава ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Эскизный проект принят. Там были определенные замечания, они должны быть устранены на последующих этапах работ", - сказал Баранов.

"Сейчас ведется работа по открытию технического проекта по этой теме, но решение официально еще не принято, ждем открытия технического проекта", - сообщил он.

25 января 2022 года Баранов сообщал, что срок завершения эскизного проектирования метановой ракеты "Амур-СПГ" с многоразовой первой ступенью сдвинулся на конец лета.

22 мая 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что стоимость пуска многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" предварительно составит $22 млн. По его словам, в многоразовом варианте исполнения "Амур-СПГ" будет способен вывести на опорную орбиту не менее 10,5 тонны полезной нагрузки, в одноразовом - не менее 13,6 тонны.

Ранее Блошенко сообщал, что первый пуск ракеты "Амур-СПГ" может состояться в 2025 году. "Параллельно у нас идет работа по созданию двигателя для такой ракеты. Это отдельный контракт с воронежским конструкторским предприятием "КБ Химавтоматики", и полет может быть выполнен на горизонте 2025-2026 гг", - сказал он.

Вместе с тем в госкорпорации сообщали, что летные испытания ракеты планируется начать в 2026 году. Ракета должна заменить действующее семейства ракет-носителей "Союз-2".

Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", сообщал, что "КБ Химавтоматики" разрабатывает двигатели, которые можно будет использовать до ста раз.