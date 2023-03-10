Подписан госконтракт на технический проект многоразовой ракеты "Амур-СПГ"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Подписан госконтракт на разработку отечественной метановой ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью "Амур-СПГ", разработчиком выступит Ракетно-космический центр "Прогресс", сообщили в "Роскосмосе".

"Госкорпорацией "Роскосмос" принято решение о продолжении работ по разработке перспективного космического ракетного комплекса (КРК) "Амур-СПГ" с многоразовой ракетой-носителем среднего класса "Амур". 9 марта 2023 года подписан государственный контракт на разработку технического проекта на перспективный комплекс "Амур-СПГ". Головным исполнителем технического проекта определен "Ракетно-космический центр "Прогресс"", - говорится в сообщении.

"В дополнение к результатам эскизного проектирования, на этапе технического проекта должны быть рассмотрены вопросы использования комплекса "Амур-СПГ" для выведения космических кораблей в рамках пилотируемых программ", - заявили в госкорпорации.

Отмечается, что завершение технического проектирования комплекса "Амур-СПГ" планируется на конец 2024 года.

Космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" создается на космодроме Восточный, он должен проектироваться с учетом возможности управляемого спуска первой ступени ракеты и последующего многоразового ее использования для выведения космических аппаратов.

22 мая 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что стоимость пуска многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" предварительно составит $22 млн. По его словам, в многоразовом варианте исполнения "Амур-СПГ" будет способен вывести на опорную орбиту не менее 10,5 тонны полезной нагрузки, в одноразовом - не менее 13,6 тонны.

Ранее Блошенко сообщал, что первый пуск ракеты "Амур-СПГ" может состояться в 2025 году.

"Амур-СПГ" должен заменить действующее семейства ракет-носителей "Союз-2".