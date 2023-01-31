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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

"Калашников" заключил контракты на поставку оружия и боеприпасов странам ОДКБ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, концерн "Калашников") заключил новые контракты на поставку оружия и боеприпасов, преимущественно в страны ОДКБ, сообщила во вторник пресс-служба "Калашникова".

Реализация контрактов планируется на 2023 год, сообщили в пресс-службе.

"Предприятие подготовило более 10 коммерческих предложений на поставку оружия и боеприпасов преимущественно в государства-члены ОДКБ", - говорится в сообщении.

По данным концерна, предприятие переориентировало поставки экспортной продукции на рынки дружественных России стран, в том числе государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

"За последние годы заключено и реализовано свыше 30 экспортных контрактов на поставку разработанной и производимой на ЦНИИТОЧМАШ продукции с более чем 25 странами дальнего и ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.

В ОДКБ входит шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Калашников
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