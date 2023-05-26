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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

"Калашников" кратно нарастит производство беспилотников в 2024 году

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Концерн "Калашников" сообщил о создании дивизиона беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и об увеличении объема их производства в следующем году.

"После намеченного на этот год технического перевооружения, в следующем 2024 году мы сможем увеличить в несколько раз количество производимых БЛА в нашей традиционной нише - барражирующие боеприпасы, разведывательные беспилотники", - сказал президент группы компаний "Калашников" Алан Лушников, слова которого приводятся в сообщении.

По его данным, увеличение производства всей спецтехники будет кратным.

Сообщается, что концерн "Калашников" создал дивизион БЛА, основная задача которого - производство комплексов с управляемыми барражирующими боеприпасами.

"Кроме самих БЛА дивизион будет производить наземные средства их запуска, контрольно-проверочные машины, мобильные пункты управления из состава комплексов для корректировки стрельбы высокоточных боеприпасов, средства обслуживания техники специального назначения", - говорится в сообщении.

Калашников Алан Лушников
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