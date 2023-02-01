Кабмин продлил до лета возможность выпуска в РФ автомобилей в упрощенных версиях

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило до 1 июня действие правил сертификации автомобилей, разрешающих их выпуск в упрощенных версиях, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

Соответствующие нормы были утверждены прошлогодним майским постановлением правительства (№855). Срок их действия был ограничен 1 февраля 2023 г.

Послабления позволяют выпускать автомобили ниже класса Евро-5, без антиблокировочной системы тормозов (ABS), системы контроля устойчивости (ESP) и модуля ЭРА-ГЛОНАСС.

В пресс-службе Минпромторга РФ напомнили, что постановление №855 принималось в условиях беспрецедентного санкционного давления для расширения номенклатуры продукции, выпускаемой отечественными игроками автопрома. Его действие продлевается до лета в связи с многочисленными обращениями российских автопроизводителей.

Министерство планирует подготовить проект, предусматривающий ужесточение обязательных требований к отдельным видам колесного транспорта, которые будут применяться после 1 июня текущего года.