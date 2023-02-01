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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Производство легковых автомобилей в России в 2022 году упало втрое

Производство легковых автомобилей в России в 2022 году упало втрое
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в России в 2022 году на фоне введения масштабных санкций и ухода из страны иностранных автоконцернов обвалилось на 67%, до исторического минимума в 450 тысяч единиц, сообщил Росстат.

В декабре их выпуск стал самым высоким с марта, показав рост к показателю ноября 1,7 раза (на 70%), до 40,3 тысячи штук (-68% к уровню декабря 2021 года), следует из данных ведомства.

Самое глубокое годовое падение производства в современной российской истории до этого фиксировалось Росстатом в 2009 году. Тогда, в период кризиса в мировой экономике и автопроме, было выпущено 597 тысяч легковых машин (-59,4% к 2008 году).

Аналитическое агентство "Автостат" в начале 2010 года публиковало данные, по которым общий объем выпуска легковых машин, грузовиков и автобусов в России в 2009 году составил 722,4 тысячи штук (-59,8% к 2008 году), что стало самым низким показателем с 1972 года, когда Волжский автомобильный завод в Тольятти выходил на проектную мощность.

По данным Росстата, в 2022 году после майского обвала до отметки в 3,7 тысячи штук производство легковых машин восстанавливалось и к августу доросло до 24,7 тысячи единиц в месяц. В сентябре оно впервые с мая снизилось (до 23,8 тысячи штук), в октябре - подскочило месяц к месяцу на треть (до 37,3 тысячи), в ноябре - вновь сократилось, до 23,7 тысячи. Достигнув в декабре отметки в 40,3 тысячи штук, оно стало самым высоким с марта, когда было выпущено 40,9 тысячи машин.

Аналитик рынка автопрома Владимир Беспалов ранее отмечал, что динамика производства легковых автомобилей сейчас определяется возможностью находящихся в России предприятий выпускать те или иные объемы. "Влияние новых проектов есть, но пока не очень значительное", - говорил он "Интерфаксу", комментируя результаты предыдущих месяцев.

Производство легковых автомобилей в России с 2009 года, тысячи штук (данные Росстата)

Период Выпуск Динамика
2022 год 450 -67%
2021 год 1364 +8,2%
2020 год 1259 -17,5%
2019 год 1525 -2,5%
2018 год 1600 +15,3%
2017 год 1355 +21%
2016 год 1122 -7,4%
2015 год 1213 -27,7%
2014 год 1740 -9,7%
2013 год 1916 -2%
2012 год 1971 +13,3%
2011 год 1737 +44,5%
2010 год 1209 рост в 2 р.
2009 год 597 -59,4%

Грузовиков за 2022 год, по данным Росстата, в стране было произведено 141 тысяча штук (-24,3%). В декабре их выпуск составил 15,3 тысячи штук (-25,5% г/г и +35,9% к ноябрю).

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в 2022 году снизился на 15,2%, до 12,5 тысячи единиц. В декабре их производство составило 1,4 тысячи штук (-22,7% г/г и +10,8% к ноябрю).

Производство двигателей внутреннего сгорания за прошлый год, по данным Росстата, сократилось на 33,1%, до 228 тысяч единиц. В декабре оно составило 17,2 тысячи штук (-60,2% г/г, +6,2% к ноябрю).

После начала военной операции на территории Украины большинство работавших в России мировых автоконцернов весной 2022 года прекратили поставки в страну автомобилей и компонентов. Часть из них приостановили свои локальные производства на неопределенный срок, некоторые - передали активы в собственность государства и местным частным владельцам.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2022 г. упали на 58,8%, до 687,37 тыс. шт.

Росстат АЕБ Автостат ВАЗ Тольятти Владимир Беспалов
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