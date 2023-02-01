Производство легковых автомобилей в России в 2022 году упало втрое
Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в России в 2022 году на фоне введения масштабных санкций и ухода из страны иностранных автоконцернов обвалилось на 67%, до исторического минимума в 450 тысяч единиц, сообщил Росстат.
В декабре их выпуск стал самым высоким с марта, показав рост к показателю ноября 1,7 раза (на 70%), до 40,3 тысячи штук (-68% к уровню декабря 2021 года), следует из данных ведомства.
Самое глубокое годовое падение производства в современной российской истории до этого фиксировалось Росстатом в 2009 году. Тогда, в период кризиса в мировой экономике и автопроме, было выпущено 597 тысяч легковых машин (-59,4% к 2008 году).
Аналитическое агентство "Автостат" в начале 2010 года публиковало данные, по которым общий объем выпуска легковых машин, грузовиков и автобусов в России в 2009 году составил 722,4 тысячи штук (-59,8% к 2008 году), что стало самым низким показателем с 1972 года, когда Волжский автомобильный завод в Тольятти выходил на проектную мощность.
По данным Росстата, в 2022 году после майского обвала до отметки в 3,7 тысячи штук производство легковых машин восстанавливалось и к августу доросло до 24,7 тысячи единиц в месяц. В сентябре оно впервые с мая снизилось (до 23,8 тысячи штук), в октябре - подскочило месяц к месяцу на треть (до 37,3 тысячи), в ноябре - вновь сократилось, до 23,7 тысячи. Достигнув в декабре отметки в 40,3 тысячи штук, оно стало самым высоким с марта, когда было выпущено 40,9 тысячи машин.
Аналитик рынка автопрома Владимир Беспалов ранее отмечал, что динамика производства легковых автомобилей сейчас определяется возможностью находящихся в России предприятий выпускать те или иные объемы. "Влияние новых проектов есть, но пока не очень значительное", - говорил он "Интерфаксу", комментируя результаты предыдущих месяцев.
Производство легковых автомобилей в России с 2009 года, тысячи штук (данные Росстата)
|Период
|Выпуск
|Динамика
|2022 год
|450
|-67%
|2021 год
|1364
|+8,2%
|2020 год
|1259
|-17,5%
|2019 год
|1525
|-2,5%
|2018 год
|1600
|+15,3%
|2017 год
|1355
|+21%
|2016 год
|1122
|-7,4%
|2015 год
|1213
|-27,7%
|2014 год
|1740
|-9,7%
|2013 год
|1916
|-2%
|2012 год
|1971
|+13,3%
|2011 год
|1737
|+44,5%
|2010 год
|1209
|рост в 2 р.
|2009 год
|597
|-59,4%
Грузовиков за 2022 год, по данным Росстата, в стране было произведено 141 тысяча штук (-24,3%). В декабре их выпуск составил 15,3 тысячи штук (-25,5% г/г и +35,9% к ноябрю).
Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в 2022 году снизился на 15,2%, до 12,5 тысячи единиц. В декабре их производство составило 1,4 тысячи штук (-22,7% г/г и +10,8% к ноябрю).
Производство двигателей внутреннего сгорания за прошлый год, по данным Росстата, сократилось на 33,1%, до 228 тысяч единиц. В декабре оно составило 17,2 тысячи штук (-60,2% г/г, +6,2% к ноябрю).
После начала военной операции на территории Украины большинство работавших в России мировых автоконцернов весной 2022 года прекратили поставки в страну автомобилей и компонентов. Часть из них приостановили свои локальные производства на неопределенный срок, некоторые - передали активы в собственность государства и местным частным владельцам.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2022 г. упали на 58,8%, до 687,37 тыс. шт.