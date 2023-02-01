Путин освободил от должности первого замсекретаря Совбеза Аверьянова

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности Юрия Аверьянова. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В аппарате Совбеза сообщили, что 73-летний Аверьянов "освобожден от должности в связи с истечением срока контракта федерального государственного служащего и переходом на другую работу".

Аверьянов назначен помощником председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, сообщил телеграм-канал партии. Также Аверьянов будет работать в парламентской координационной группе по вопросам СВО, сформированной по распоряжению президента, в статусе советника руководителя группы, секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака.

Аверьянов c июля 2022 года занимал различные должности в Администрации президента, первым замсекретаря Совбеза он был больше десяти лет. До работы в администрации президента он с 1994 года преподавал на кафедре стратегии Военной академии Генштаба ВС России.