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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

Рашид Нургалиев назначен первым заместителем секретаря Совбеза РФ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назначил своим указом Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза РФ, освободив его от занимаемой должности.

Другим указом заместителем секретаря Совбеза назначен Алексей Шевцов.

Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

1 февраля сообщалось, что Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя секретаря Совбеза РФ Юрия Аверьянова.

В аппарате СБ РФ заявляли, что 73-летний Аверьянов "освобожден от должности в связи с истечением срока контракта федерального государственного служащего и переходом на другую работу".

Аверьянов был назначен помощником председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, об этом сообщалось в минувшую среду в официальном телеграм-канале партии. Также отмечалось, что Аверьянов будет работать в парламентской координационной группе по вопросам СВО, сформированной по распоряжению президента, в статусе советника руководителя группы, секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака.

Рашид Нургалиев Владимир Путин Совбез РФ
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