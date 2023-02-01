В аэропорту Норильска до 2025 года появится пункт пропуска через границу

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В норильском аэропорту "Алыкель" до 2025 года будет обустроен грузопассажирский пункт пропуска через госграницу, сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

Федеральное правительство 28 января присвоило аэропорту статус международного.

"После появления пункта пропуска в нашей северной воздушной гавани появится прямое иностранное авиасообщение как для российских авиакомпаний, так и для зарубежных", - заявил через пресс-службу премьер-министр Красноярского края Юрий Лапшин.

В регионе рассчитывают, что новый статус аэропорта придаст импульс дальнейшему социально-экономическому и инвестиционному развитию Норильска и Таймыра, а также раскроет туристический потенциал арктической зоны края.

Норильский аэропорт "Алыкель" - основной аэропорт на севере Красноярского края. Среднегодовой пассажиропоток составляет 500 тысяч человек, грузопоток - 16-18 тысяч тонн в год. Это базовый аэропорт для авиакомпании NordStar. Кроме того, рейсы по 20 направлениям осуществляют авиакомпании RedWings, S7 Airlines, UTAir и "КрасАви"а.

Управлением аэропортом занимается ООО "Аэропорт "Норильск", контролируемое "Норникелем".