Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

В аэропорту Норильска до 2025 года появится пункт пропуска через границу

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В норильском аэропорту "Алыкель" до 2025 года будет обустроен грузопассажирский пункт пропуска через госграницу, сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

Федеральное правительство 28 января присвоило аэропорту статус международного.

"После появления пункта пропуска в нашей северной воздушной гавани появится прямое иностранное авиасообщение как для российских авиакомпаний, так и для зарубежных", - заявил через пресс-службу премьер-министр Красноярского края Юрий Лапшин.

В регионе рассчитывают, что новый статус аэропорта придаст импульс дальнейшему социально-экономическому и инвестиционному развитию Норильска и Таймыра, а также раскроет туристический потенциал арктической зоны края.

Норильский аэропорт "Алыкель" - основной аэропорт на севере Красноярского края. Среднегодовой пассажиропоток составляет 500 тысяч человек, грузопоток - 16-18 тысяч тонн в год. Это базовый аэропорт для авиакомпании NordStar. Кроме того, рейсы по 20 направлениям осуществляют авиакомпании RedWings, S7 Airlines, UTAir и "КрасАви"а.

Управлением аэропортом занимается ООО "Аэропорт "Норильск", контролируемое "Норникелем".

Норильск Красноярский край Норникель Алыкель Таймыр Юрий Лапшин NordStar
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Население России за год сократилось на 556 тысяч человек

Военная операция на Украине

В Кремле считают, что новый пакет военной помощи США Киеву не изменит ход событий

Генпрокуратура признала нежелательным литовский "Форум свободной России"

Экс-депутат Госдумы Рашкин не смог добиться отмены приговора за убийство лося

Александр Невзоров заочно приговорен к восьми годам колонии

Александр Невзоров заочно приговорен к восьми годам колонии

Совфед предложит ввести мораторий на закон о госзакупках на период СВО

Совфед предложит ввести мораторий на закон о госзакупках на период СВО

ФСБ задержала 3 человек, причастных к терактам на железных дорогах в Свердловской области

Кабмин продлил до лета возможность выпуска в РФ автомобилей в упрощенных версиях

Кабмин продлил до лета возможность выпуска в РФ автомобилей в упрощенных версиях

Что произошло за день: вторник, 31 января

Путин поручил включить в программы вузов курс основ российской государственности

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });