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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Аэропорт Тобольска получил статус международного

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Правительство своим распоряжением присвоило аэропорту Тобольска "Ремезов" статус международного. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предполагается, что в аэропорту будет установлен воздушный грузо-пассажирский многосторонний пункт пропуска через госграницу, работающий на нерегулярной основе.

В аэропорту "Интерфаксу" не сообщили, когда будет открыт пункт пропуска через границу и запущены международные рейсы.

На сайте предприятия говорится, что сейчас из Тобольска выполняются полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Омск, Нижнекамск и Сургут.

Аэропорт "Ремезов" в Тобольске открылся в сентябре 2021 года, регулярные рейсы принимает с октября 2021 года. Инвестором проекта выступил "СИБУР", у которого в Тобольске расположены крупные производственные активы. Инфраструктура аэропорта передана в доверительное управление АО "УК "Аэропорты регионов" на пять лет.

У аэропорта есть взлетно-посадочная полоса длиной 2,4 км. Он способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час.

Тобольск Ремезов СИБУР Правительство Аэропорты регионов
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