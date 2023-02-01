Проект о майнинге не включили в программу профильного комитета на весеннюю сессию Думы

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект о легализации в РФ майнинга цифровых финансовых активов не был включен в программу законопроектной работы комитета по финансовому рынку Госдумы в период весенней сессии 2023 г., (должна завершиться 28 июля), следует из информации о ходе законопроектной работы комитетов, обновленной в среду.

Законопроект (№237585-8) был внесен в конце ноября группой депутатов, он вводил определение "майнинг цифровой валюты", определение майнинг-пулов, прописывал запрет на рекламу (или предложение в той или иной форме) цифровых валют, но при этом делал исключение для майнинга цифровой валюты.

Предполагалось, что майнеры смогут продавать добытую цифровую валюту как на зарубежных площадках, так и в РФ – в рамках закона об экспериментальных цифровых режимах. Механизм продажи криптовалюты вызвал замечание со стороны ЦБ, который в декабре пояснил, что полученная в результате майнинга цифровая валюта должна продаваться только на иностранных биржах и только нерезидентам, в случае ее продажи внутри страны необходимо проводить обмен через уполномоченную организацию. Законопроект, прописывающий основы обмена криптовалюты внутри РФ, при этом внесен не был.

В январе замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что претензии к законопроекту появились и у правоохранительных органов. "Забуксовали опять. Там у нас разногласия, сейчас не только с ЦБ, но и с правоохраной тоже. Планируется ряд совещаний по этому поводу. Не то, что все опустили руки, надеемся до чего-то договориться", - сказал он.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что законопроект о легализации майнинга в РФ не был принят в 2022 г., так как у одного из участников обсуждения возникли подозрения, что каналы продажи майнерами криптовалюты могут использоваться для незаконного вывода средств за рубеж, прежде всего иностранными компаниями.

Еще один законопроект в сфере цифровой экономики – о введении в РФ законодательных основ для работы цифрового рубля планируется рассмотреть в первом чтении в феврале, следует из плана работы комитета. В феврале также планируется рассмотреть законопроект об освобождении частных инвестиционных советников от аудита; законопроект о наделении ЦБ правом оценивать уровень зарплат топ-менеджеров некредитных финансовых организаций на предмет соответствия "характеру и масштабу" проводимых операций вплоть до сокращения или отмены компенсационных и стимулирующих выплат.

В марте комитет планирует вернутся к законопроекту, который обязует лизинговые компании публиковать сведения о заключенных договорах в Федресурсе после передачи предмета лизинга, а не после заключения договора.

Законопроект об обязательном тестировании граждан при продаже инвестиционных страховых полисов поставлен для рассмотрения в мае. Проект закона, предлагающий ввести в России новый вид страхования – жизни с инвестиционной составляющей стоит в графике комитета на июнь. Законопроект о снятии ряда ограничений для обществ взаимного страхования также стоит в графике на июнь.

В последний месяц весенней сессии планируется рассмотреть законопроект, который вводит ряд ограничений в сфере потребительского кредитования, в частности, необеспеченные потребительские кредиты можно будет выдавать на срок не более пяти лет. В июле поставлен в график работы законопроект об исламском банкинге; о запрете на выдачу необеспеченных потребкредитов по плавающим ставкам; о доступе иностранцев (банков и брокеры из стран, которые являются внешнеторговыми партнерами РФ и не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), к валютным торгам в РФ.

График работы комитета не является окончательным, повестка может модифицироваться, исходя из степени проработки проектов законов.