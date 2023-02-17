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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Минфин и ЦБ в 2024г. подготовят идеи по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Минфин и ЦБ в 2024 году подготовят предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Что касается процесса обсуждения с Минфином платежей с использованием цифрового рубля, в части бюджетных каких-то платежей, мы действительно этот процесс начали. Но мы, согласно нашей дорожной карте, с Минфином договорились, что мы будем иметь список этих процессов и срок их запуска в 2024 году", - сказала Скоробогатова в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".

"То есть это следующий этап. А этап этого года - мы сосредотачиваемся именно на операциях, которые в первую очередь нужны людям, это платежи и оплата в торгово-сервисных предприятиях", - уточнила первый зампред ЦБ.

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Она также напомнила, что тестирование цифрового рубля в операциях с реальными клиентами начнётся с 1 апреля 2023 года. В нем примут участие 13 банков, которые уже прошли все необходимые технические и операционные тесты. Пилот будет проходить на ограниченном количестве операций и участников.

"После того, как мы пройдем эту пилотную стадию, она называется "Friends and Family", как правило, мы уже посмотрим, как мы будем масштабировать на клиентов", - отметила Скоробогатова.

В сентябре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение Минфину и ЦБ подготовить предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе. Срок исполнения этого поручения был назначен на 19 декабря прошлого года.

Прототип платформы цифрового рубля был создан в декабре 2021 года. Пилотирование операций началось в феврале 2022 года, в пилотную группу вошли 12 банков, позднее к ним присоединились еще три банка.

Минфин РФ ЦБ РФ
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