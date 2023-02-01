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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Брянский губернатор сообщил о гибели четырех земляков в результате обстрелов с начала СВО

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - С начала специальной военной операции Брянская область 272 раза подверглась обстрелам со стороны Украины, есть жертвы и раненые среди мирного населения, сообщил на совещании у президента губернатор региона Александр Богомаз. Трансляцию совещания вел телеканал "Россия 24".

"Это и артиллерийские, и минометные обстрелы, и авиаудары. Всего за это время было ранено 22 человека, погибли четыре человека", - сказал губернатор.

Он добавил, что обстрелами задело 235 частных домов, семь из них полностью разрушены.

Брянская область с конца февраля 2022 года подвергается регулярным обстрелам. В регионе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Брянская область Александр Богомаз Украин7а
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