Брянский губернатор сообщил о гибели четырех земляков в результате обстрелов с начала СВО

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - С начала специальной военной операции Брянская область 272 раза подверглась обстрелам со стороны Украины, есть жертвы и раненые среди мирного населения, сообщил на совещании у президента губернатор региона Александр Богомаз. Трансляцию совещания вел телеканал "Россия 24".

"Это и артиллерийские, и минометные обстрелы, и авиаудары. Всего за это время было ранено 22 человека, погибли четыре человека", - сказал губернатор.

Он добавил, что обстрелами задело 235 частных домов, семь из них полностью разрушены.

Брянская область с конца февраля 2022 года подвергается регулярным обстрелам. В регионе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.