Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Лавров обсудил с внуком де Голля кризис в отношениях России и Франции

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с французским общественным деятелем, внуком генерала Шарля де Голля - Пьером де Голлем, сообщили на Смоленской площади.

"В ходе беседы были затронуты ключевые тенденции в мировых и региональных процессах, их воздействие на отношения России с Францией и странами Запада в целом, переживающие глубокий кризис", - говорится в пресс-релизе.

Было подчеркнуто, что в России высоко ценят продвигаемые Пьером де Голлем "объективные оценки текущей геополитической ситуации, его регулярные выступления в СМИ с призывом к Западу отказаться от гегемонистских устремлений и вернуться к широкому взаимодействию с нашей страной в деле построения нового более справедливого миропорядка". Отмечено также активное участие Пьера де Голля в реализации инициированных российской стороной общественных проектов, информирует МИД.

Франция МИД Сергей Лавров Пьер де Голль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 1 февраля

Производство легковых автомобилей в России в 2022 году упало втрое

Производство легковых автомобилей в России в 2022 году упало втрое

В Думу внесен проект о денонсации соглашения о выплате пенсий военнослужащим СНГ

Бывший вице-президент РЖД Акулов арестован по делу о мошенничестве

В Крыму анонсировали национализацию активов Ахметова, Коломойского и Яценюка

В Крыму анонсировали национализацию активов Ахметова, Коломойского и Яценюка

RBI продолжает консультации о судьбе российского бизнеса

Путин потребовал ликвидировать возможность обстрелов приграничных территорий

Глава Минэнерго РФ сообщил о стабильной работе нефтепровода "Дружба"

Глава Минэнерго РФ сообщил о стабильной работе нефтепровода "Дружба"

Роспотребнадзор напомнил, что нельзя списывать деньги за возврат некачественных товаров

Роспотребнадзор напомнил, что нельзя списывать деньги за возврат некачественных товаров

В Госдуме назвали оптимальным для экспортеров и импортеров доллар за 77-78 рублей

В Госдуме назвали оптимальным для экспортеров и импортеров доллар за 77-78 рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });