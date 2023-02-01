Лавров обсудил с внуком де Голля кризис в отношениях России и Франции

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с французским общественным деятелем, внуком генерала Шарля де Голля - Пьером де Голлем, сообщили на Смоленской площади.

"В ходе беседы были затронуты ключевые тенденции в мировых и региональных процессах, их воздействие на отношения России с Францией и странами Запада в целом, переживающие глубокий кризис", - говорится в пресс-релизе.

Было подчеркнуто, что в России высоко ценят продвигаемые Пьером де Голлем "объективные оценки текущей геополитической ситуации, его регулярные выступления в СМИ с призывом к Западу отказаться от гегемонистских устремлений и вернуться к широкому взаимодействию с нашей страной в деле построения нового более справедливого миропорядка". Отмечено также активное участие Пьера де Голля в реализации инициированных российской стороной общественных проектов, информирует МИД.