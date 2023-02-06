Лавров отметил важность защиты российских капиталовложений в Ираке

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Необходимо обезопасить торгово-экономические отношения России с Ираком от влияния и давления со стороны Запада, заявил в Багдаде на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Наши нефтяные компании имеют здесь очень серьезные капиталовложения и далеко идущие планы со своими иракскими партнерами. Инвестировано уже более $13 млрд. И, конечно, в современных условиях, в условиях незаконных ограничений, которые навязывают американцы и их сателлиты, принципиально важно обезопасить законные экономические отношения от незаконного давления со стороны Запада", - сказал Лавров.

По словам министра, это "делают многие страны региона, переходя на оплату вместо долларов, в том числе оплату поставок нефти, валютами других, надежных, стран, которые дорожат своим добрым именем в качестве участников международных экономических обменов".

Лавров также выразил надежду, что вскоре будет согласована дата проведения межправительственной комиссии России и Ирака.