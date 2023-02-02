5 человек погибли в результате пожара в строительной бытовке в Севастополе

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Строительный модуль загорелся в ночь на четверг в Севастополе, жертвами пожара стали 5 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"В двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная, 15 произошел пожар. Наблюдалось открытое горение на площади 200 кв. м. Обнаружены 5 погибших", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали открытое горение, в настоящее время продолжается разбор завалов.