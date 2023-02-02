Медики сообщили о шести погибших при пожаре под Севастополем

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - При пожаре в строительных бытовках под Севастополем погибли шесть человек, а не пять, как сообщалось ранее.

"По уточненным данным, погибли шесть рабочих. Еще двое госпитализированы с ожогами", - сообщили "Интерфаксу" в службе скорой помощи.

Ранее о пожаре в двухэтажном жилом строительном модуле на Нефтяной улице сообщили в МЧС. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Пожарные ликвидировали открытое горение, продолжается разбор завалов.