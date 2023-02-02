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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

В Кремле не планируют мероприятия к годовщине СВО

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о проведении каких-либо мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции на Украине.

"Мне неизвестно о каких-либо мероприятиях, которые бы планировались", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Дмитрий Песков
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