В Кремле не планируют мероприятия к годовщине СВО

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о проведении каких-либо мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции на Украине.

"Мне неизвестно о каких-либо мероприятиях, которые бы планировались", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.