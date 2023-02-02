Песков призвал не преувеличивать роль американской ЧВК "Моцарт" на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что не следует преувеличить роль американский ЧВК "Моцарт" в конфликте на Украине.

"Я, честно говоря, предлагаю не преувеличивать значение такого ЧВК. Нам не известно о какой-либо значимой роли, которую играло бы такое ЧВК", - сказал Песков журналистам.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что участие в конфликте на Украине американской ЧВК "Моцарт" обернулось крахом для этой компании.