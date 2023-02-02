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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

"Ашан" в 2023 году продолжит ограничивать наценки на отдельные продукты

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Ашан" и принадлежащая Auchan Retail сеть "Атак" продлили на год ограничение по наценке на отдельные товары, сообщила Федеральная антимонопольная служба России.

В 2022 году "Ашан" и "Атак" наряду с другими ритейлерами ограничили наценки до 5% на отдельные позиции 4 категорий социально значимых товаров - молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи "борщевого набора". Также в течение 2022 года сети ограничивали наценки до 10% на ряд других социально значимых товаров.

"Магазины "Атак" и "Ашан" предоставили службе перечень из 2 882 позиций товаров с ограниченными предельными торговыми наценками с разбивкой по регионам. По данным ритейлеров, продукция, на которую распространяются ограничения, является востребованной потребителями", - заявили в ФАС.

Государство не регулирует цены на эти товары, ограничение наценок происходит добровольно.

В 2022 году механизм ограничения торговыми сетями наценок на отдельные виды социально значимых продуктов по поручению правительства разработали ФАС, Минсельхоз и Минпромторг. Этот механизм предполагал, что торговые сети добровольно обязуются минимизировать торговые наценки на четыре категории социально значимых товаров - молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи "борщевого набора". Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ритейлеры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве.

Тогда наценки ограничивали и другие ритейлеры, в т.ч. "Магнит", "О'Кей" и X5.

ФАС Ашан Атак Auchan Retail
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