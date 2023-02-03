Заместители глав МИД РФ и КНР подтвердили обоюдный настрой на развитие двусторонних связей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече с заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем обсудил расширение двусторонних связей Москвы и Пекина и укрепление внешнеполитической координации двух стран, сообщили в пятницу в МИД России.

"В ходе беседы была дана высокая оценка текущему состоянию российско-китайских отношений, подтвержден обоюдный настрой на их поступательное развитие. Обсуждены перспективы расширения двусторонних связей в 2023 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломатами также был "проведен углубленный обмен мнениями по ряду международных и региональных вопросов, констатирована эффективность внешнеполитической координации, намечены шаги по ее дальнейшему укреплению", сообщили на Смоленской площади.

Вечером в пятницу МИД РФ также сообщил о консультациях с Ма Чжаосюем, проведенных заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым. "В ходе беседы были внимательно рассмотрены различные аспекты взаимодействия Москвы и Пекина в ООН, в том числе в рамках ее Совета безопасности и Генеральной ассамблеи, а также ряда специализированных учреждений", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.

Отмечается, что стороны "дали высокую оценку традиционно плотному двустороннему сотрудничеству на ооновском направлении", "продемонстрировали принципиальный настрой на взаимный учет интересов и озабоченностей при рассмотрении ключевых международных сюжетов".

Как заявили в МИД РФ, отдельное внимание Вершинин и Ма Чжаосюй уделили "настойчивым попыткам представителей некоторых стран подорвать авторитет ООН путем использования ее площадки для давления на суверенные государства, а также создания альтернативных иеинклюзивных механизмов вне рамок Организации в русле концепции "миропорядка, основанного на правилах"". "С обеих сторон в очередной раз была подтверждена готовность отстаивать центральную координирующую роль ООН в мировых делах и верховенство общепризнанных норм международного права, в том числе путем активизации деятельности Группы друзей в защиту Устава ООН", - говорится в сообщении.