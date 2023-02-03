Туроператоры продолжают ждать перезапуска безвизовых программ с Китаем

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Массовый обмен туристами между Россией и КНР не восстановится, несмотря на запуск авиарейсов и отмену ковид-ограничений, пока не будет возобновлено действие соглашения о безвизовых туристических поездках, заявил "Интерфаксу" зампред совета ассоциации "Мир без границ", гендиректор "Ретро-Туризма" Александр Львов.

"Есть информация о том, что с 6 февраля возобновляется безвизовый туризм между РФ и Китаем. Информация пошла с китайской стороны. Она не совсем корректна, потому что для возобновления безвизового туризма необходимо взаимное решение обеих сторон. И когда началась пандемия коронавируса, то Россия и Китай двухсторонним соглашением приостановили действие соглашения о безвизовых поездках. Сейчас для возвращения этого механизма необходимо решение обеих сторон и подписанный соответствующий документ. Пока у нас такого документа нет, информации с российской стороны о том, что планируется возобновление безвизовых поездок между РФ и Китаем, тоже нет", - рассказал он.

Как отметил Львов, сейчас китайские туристы могут приезжать, оформив визы. "Но говорить о том, что въездной туризм из Китая восстановился, нельзя. Основной туризм приходился на групповые безвизовые поездки", - подчеркнул он.

По словам Львова, туризм между странами сможет быстро восстановиться, если туркомпании в России, которые принимают китайских туристов, будут готовы обеспечить прозрачный процесс работы.

"Китайский туроператор чаще всего продавал турпродукт в Россию по себестоимости. А маржинальность он добирал за счет дополнительных услуг во время путешествия туристов на территории РФ - покупка сувениров, посещение театров, катание на теплоходе. В большинстве случаев все происходило легально и официально, иногда - в серой зоне. Китайские крупные туроператоры очень хотят, чтобы все было прозрачно. Это главное требование китайской стороны", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, нужно обеспечить безопасный и беспроблемный прием китайских туристов со стороны госорганов, в частности отладить ведение списков безвизовых туристов.

До пандемии Россия была одним из основных направлений, принимающих китайских туристов, напомнил Львов, а у российских туристов Китай пользовался стабильным спросом, в частности, курорт Хайнань.

С 6 февраля официально возобновляется выездной групповой туризм из Китая в некоторые страны, в число которых входит Россия. Китайский посол в Москве сказал 20 января, что страна готова выдавать россиянам туристические визы.

В 2019 году Россию посетили 1,8 млн китайских туристов, из них 1,2 млн - в рамках безвизовых групп. Взаимные поездки совершались в основном в рамках соглашения между правительствами двух стран о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года, действие которого было приостановлено с января 2021 года. Сейчас заверение списков групп для безвизовых туристических поездок не производится и пересечение российско-китайской границы возможно только при наличии визы.