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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Эфиопия прекратила выдавать туристические визы в Москве

Получить такую визу можно будет только по прилете

Эфиопия прекратила выдавать туристические визы в Москве
Фото: Eric Lafforgue/Art In All Of Us/Corbis via Getty Images

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Эфиопия прекратила оформление туристических виз в посольстве в Москве, теперь получить визу можно только в аэропорту Аддис-Абебы по прилете, сообщила авиакомпания Ethiopian Airlines.

Чтобы получить визу, туристы должны будут иметь при себе две цветные фотографии и оплатить консульский сбор в долларах США.

Посольство продолжает оформлять рабочие, деловые и бизнес-визы, добавили в авиакомпании. Для оформления этих типов виз путешественникам необходимо приглашение от компании, ведомства или медицинского учреждения Эфиопии.

В Ассоциации туроператоров России отметили, что получить визу россиянам теперь будет проще, так как в России оплатить ее можно было только картой международных платежных систем.

В АТОР также напоминают, что со 2 июня авиакомпания Ethiopian Airlines увеличивают число рейсов в Москву до четырех в неделю из-за высокого спроса. Наиболее востребованы у россиян билеты с пересадкой в Аддис-Абебе на Сейшельские острова, в Йоханнесбург и на Занзибар.

Эфиопия Адис-Абеба Москва Ethiopian Airlines АТОР
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